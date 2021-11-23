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سوريا: قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة

سوريا: قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، بمقتل مواطن وإصابة آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة تم لصقها بسيارتهما، أثناء مرورها على الطريق في محيط قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الجنوبي.

وأوضح مصدر طبي في مشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة، أن المشفى استقبل جثمان شاب متوف من أبناء قرية نبع الصخر، ومواطناً آخر مصاباً بشظايا في جسمه ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة.

وأشار المصدر الطبي وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى أنه تم  تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب وهو قيد المراقبة، مؤكدًا أن وضعه مستقر حالياً.

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