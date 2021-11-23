شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تعقد جلسة غداً للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

محكمة الاحتلال تعقد جلسة غداً للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام
الأسير هشام أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تعقد محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في (عوفر)، يوم غد الأربعاء، جلسة للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 99 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداريّ.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي: "إن جلسة المحكمة ستُعقد غداً للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة أشهر، علماً أنّ المحكمة كانت قد أصدرت قراراً يقضي بتخفيض أمر اعتقاله الإداريّ من ستة إلى أربعة أشهر (غير جوهري)، أي قابل للتمديد.

وأكّد نادي الأسير أن الأسير أبو هواش يواجه وضعاً صحياً خطيراً حيث يقبع في سجن عيادة الرملة بظروف اعتقالية صعبة، ويتم نقله للمستشفى بشكلٍ متكرر.

يُشار إلى أنّ الأسير أبو هواش (39) عاماً من دورا في الخليل معتقل منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري منذ تاريخ اعتقاله، الأمر الأول مدته ستة شهور، والأمر الثاني ستة شهور، والأمر الثالث ستة شهور جرى تخفيضها لأربعة شهور.

وأمضى هواش كأسير سابق ما مجموعه (8) سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

أخبار ذات صلة

وزيرة إسرائيلية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير قابل للحل

وزيرة إسرائيلية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير قابل للحل

جمعية أصالة: 90 ألف امرأة تضررت أعمالهن خلال جائحة (كورونا)

جمعية أصالة: 90 ألف امرأة تضررت أعمالهن خلال جائحة (كورونا)

الزهار: منظمة التحرير انحرفت عن هدفها والاحتلال غير مستعد لصفقة تبادل أسرى

الزهار: منظمة التحرير انحرفت عن هدفها والاحتلال غير مستعد لصفقة تبادل أسرى

الجامعة العربية: نرحب باستمرار دعم الإتحاد الأوروبي لوكالة (أونروا)

الجامعة العربية: نرحب باستمرار دعم الإتحاد الأوروبي لوكالة (أونروا)

أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى نظيره الصيني

أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى نظيره الصيني

مستوطنون يقتحمون بلدة سيلة الظهر جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون بلدة سيلة الظهر جنوب جنين

أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس عباس إلى نظيره الصيني

أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس عباس إلى نظيره الصيني

بنك التنمية الألماني والبرنامج الإنمائي يوقعان اتفاقية بـ10 مليون يورو لمشاريع بنية تحتية

بنك التنمية الألماني والبرنامج الإنمائي يوقعان اتفاقية بـ10 مليون يورو لمشاريع بنية تحتية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جمعية أصالة: 90 ألف امرأة تضررت أعمالهن خلال جائحة (كورونا)

جمعية أصالة: 90 ألف امرأة تضررت أعمالهن خلال جائحة (كورونا)

أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى نظيره الصيني

أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى نظيره الصيني

مستوطنون يقتحمون بلدة سيلة الظهر جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون بلدة سيلة الظهر جنوب جنين

أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس عباس إلى نظيره الصيني

أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس عباس إلى نظيره الصيني

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن 17 شهراً وغرامة أربعة آلاف شيكل

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن 17 شهراً وغرامة أربعة آلاف شيكل

الجامعة العربية ترحب بتوقيع الإعلان المشترك بشأن دعم الاتحاد الأوروبي لـ(أونروا)

الجامعة العربية ترحب بتوقيع الإعلان المشترك بشأن دعم الاتحاد الأوروبي لـ(أونروا)

ندوة قانونية تستعرض الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية برام الله

ندوة قانونية تستعرض الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية برام الله

&#34;النقل والمواصلات&#34; تصدر قرارات جديدة بخصوص سرقة لوحات المركبات القانونية

"النقل والمواصلات" تصدر قرارات جديدة بخصوص سرقة لوحات المركبات القانونية

منوعات

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شيراز تطلق &#34;كاتيوشا&#34; يوم عيد الاستقلال اللبناني

شيراز تطلق "كاتيوشا" يوم عيد الاستقلال اللبناني

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

عربي

العراق يضع مجموعة إجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد

العراق يضع مجموعة إجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد

مصر تحذر مواطنيها من الخروج قبل الثامنة صباحاً بسبب التقلبات الجوية

مصر تحذر مواطنيها من الخروج قبل الثامنة صباحاً بسبب التقلبات الجوية

ملك الأردن يصل إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد

ملك الأردن يصل إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد

مباحثات بين الملك الأردني ونظيره العاهل البحريني

مباحثات بين الملك الأردني ونظيره العاهل البحريني