محكمة الاحتلال تعقد جلسة غداً للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تعقد محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في (عوفر)، يوم غد الأربعاء، جلسة للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 99 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداريّ.وقال نادي الأسير في بيان صحفي: "إن جلسة المحكمة ستُعقد غداً للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة أشهر، علماً أنّ المحكمة كانت قد أصدرت قراراً يقضي بتخفيض أمر اعتقاله الإداريّ من ستة إلى أربعة أشهر (غير جوهري)، أي قابل للتمديد.وأكّد نادي الأسير أن الأسير أبو هواش يواجه وضعاً صحياً خطيراً حيث يقبع في سجن عيادة الرملة بظروف اعتقالية صعبة، ويتم نقله للمستشفى بشكلٍ متكرر.يُشار إلى أنّ الأسير أبو هواش (39) عاماً من دورا في الخليل معتقل منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري منذ تاريخ اعتقاله، الأمر الأول مدته ستة شهور، والأمر الثاني ستة شهور، والأمر الثالث ستة شهور جرى تخفيضها لأربعة شهور.وأمضى هواش كأسير سابق ما مجموعه (8) سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.