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أمين عام "التعاون الإسلامي": حماية حقوق الإنسان ستكون من أهم أولوياتي

أمين عام "التعاون الإسلامي": حماية حقوق الإنسان ستكون من أهم أولوياتي
حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها الثامنة عشرة في مقر الأمانة العامة للمنظمة اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 والتي سوف تستمر حتى يوم غدا الأربعاء 24 نوفمبر 2021.

ويعد اجتماع الهيئة، اللقاء الأول الذي يعقد حضوريا منذ تفشي جائحة كوفيد – 19، وقد استمع المشاركون في الاجتماع لكلمة الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، التي ألقاها نيابة عنه، محمد آدم مدير عام ديوان الأمين العام، حيث أكد إبراهيم طه في كلمته على أن حماية حقوق الإنسان داخل منظمة التعاون الإسلامي وخارجها ستبقى ضمن أهم أولوياته. 

وأشار إبراهيم طه إلى أن جائحة كوفيد – 19 قد أثرت على وضع حقوق الإنسان وبخاصة على الفقراء، كما فاقمت أوجه عدم المساواة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وألقى سعيد الغفلي، رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، كلمة مباركا انتخاب الأمين العام حسين إبراهيم طه بالإجماع، مؤكدا أن ذلك يعكس ثقة الدول الأعضاء ومعربا في الوقت نفسه عن ثقته في أن الأمين العام الجديد سيكون داعما للهيئة التي أكد أنها ستواصل تعاونها مع المنظمة في قضايا حقوق الإنسان.

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