شؤون فلسطينية

الخارجية: نطمئن شعبنا على سلامة الجالية وكادر السفارة في أثيوبيا

الخارجية: نطمئن شعبنا على سلامة الجالية وكادر السفارة في أثيوبيا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع في أثيوبيا، وهي على تواصل مستمر مع السفارة وكادرها وسفير دولة فلسطين لدى اثيوبيا السفير فارس القب للاطمئنان على أوضاع الجالية الفلسطينية وسلامتها وصحة وسلامة الكادر العامل بالسفارة.

وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن سفير دولة فلسطين لدى اثيوبيا يقوم باتصالات شبه يومية مع المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في اثيوبيا للاطمئنان عليهم وتقديم أي عون أو مساعدة يطلبونها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم واستقرار أوضاعهم.

وأشار الديك الى أنه وبالرغم من أن عدد الجالية الفلسطينية في اثيوبيا قليل إلا أننا نقوم بواجبنا ومسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا وجالياتنا في الدول كافة، خاصة الدول التي تشهد عددا من التوترات، وان الوزارة على أُهبة الاستعداد بشكل دائم لتقديم أي خدمة ممكنة لأي مواطن فلسطيني ولجالياتنا في دول العالم.

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