المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس البرلمان الجزائري لبحث القرار البريطاني الأخير



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المصري مع نائب رئيس البرلمان الجزائري يوسف عجيسة.





وقال المصري :" أن القرار البريطاني بحق حركة حماس خطيئة تاريخية ممتدة يجب مواجهته برلمانياً عربياً واسلامياً ودولياً"

وقد أكدا خلال الاتصال أن المقاومة حق كفلته القوانين والشرائع الدولية ، مشددين على رفض سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين والارتهان للإملاءات الصهيونية".





من جانبه قال النائب عجيسة بأن "الجزائر كانت وستبقى مع فلسطين ، مشيراً الى تحرك العديد من الجهات السياسية في الجزائر برفض القرار البريطاني وأن ثمة تحرك برلماني جزائري جاري للتأكيد بأن الإرهاب هو الاحتلال وليست المقاومة المشروعة".







رام الله - دنيا الوطنعبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية مشير المصري، اليوم الثلاثاء، عن تقدير الشعب الفلسطيني للدور التاريخي للجزائر الشقيق في دعم وإسناد عدالة القضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة التحرك البرلماني لإدانة ورفض القرار البريطاني باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية .