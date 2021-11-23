نوركين: إسرائيل ستواجه المزيد من الضربات الصاروخية بالسنوات المقبلة



وقال نوركين في مؤتمر للسياسة والاستراتيجية في هرتسليا: "إنه في السنوات المقبلة ستكون محاولات بإطلاق مزيد من الصواريخ والقذائف على إسرائيل".



وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيجري قريباً مناورات مع الإمارات، مشيراً إلى أن المناورة ستجرى بداية العام المقبل وستكون مشتركة في اليونان.



وتأتي توقعات نوركين بعد أشهر قليلة من تعرض إسرائيل لضربات صاروخية كثيفة وثقيلة غير مسبوقة من (حماس) في قطاع غزة في آيار/ مايو الماضي عقب اعتداءاتها في القدس في جولة استمرت 11 يوماً، تركزت على القدس ومدن الوسط (تل أبيب وهشارون وريشون ليتسيون).





رام الله - دنيا الوطنقدر عميكام نوركين قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل ستتعرض لمزيد من الضربات الصاروخية في السنوات المقبلة.