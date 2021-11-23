مصر تحذر مواطنيها من الخروج قبل الثامنة صباحاً بسبب التقلبات الجوية









رام الله - دنيا الوطنأعلن محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد، وذلك بعد تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية.وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية قناة (Etc): "إن ظهور ظاهرة الضباب الصباحي (الشبورة) سيكون بدءاً من غد الثلاثاء"، محذراً المواطنين بضرورة أخد الحيطة خاصة خلال الفترة من الخامسة صباحاً وحتى الثامنة صباحاً بسبب (الشبورة).وأضاف: "أن التقلبات الجوية ستنتهي في جميع المحافظات ابتداءًا من الغد، لتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة"، مشيراً إلى أن الأمطار مستمرة على الإسكندرية منذ يوم الجمعة، مساء بلا توقف، إلا خلال فترات قليلة.وبين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن الإسكندرية شهدت اليوم سقوط أمطار متوسطة استمرت بشكل متواصل حتى بعد الظهر، لافتاً أنه منذ العصر تحرك المنخفض الجوى ناحية الشرق لتسقط أمطار متوسطة الشدة على بورسعيد، واتجهت الآن إلى شمال ووسط سيناء.