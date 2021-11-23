أثيوبيا: آبي أحمد يعلن توجهه لساحة المعركة لقيادة الجيش ضد جبهة تيغراي

رام الله - دنيا الوطنأكد آبي أحمد علي، رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة لقيادة قوات الدفاع الوطنية، في وقت تحتدم فيه المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومسلحي جبهة تيغراي على طول الشريط الحدودي بين أقاليم أمهرة وتيغراي وعفر.وقال آبي أحمد في بيان على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا، الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن، ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك".وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "المعاناة مستمرة، نحن نمر بهذه المحنة وإثيوبيا ستفوز، نحن الآن في المراحل النهائية لإنقاذ بلادنا، أعداؤنا يهاجموننا من الخارج والداخل".وتابع، "حان الوقت للتضحية من أجل البلاد، من الآن فصاعداً سوف أسير إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في الدفاع عن بلادنا"، مشدداً على أن "هزيمة إثيوبيا أمر لا يمكن تصوره، هذا ليس الوقت المناسب للجلوس مكتوفي الأيدي، دعونا نفعل ذلك بأنفسنا".ودعا آبي أحمد الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية، مؤكداً أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وتضحياتهم.يشار إلى أن حديث آبي أحمد يأتي، بعدما صرح جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".