الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، العديد من برقيات التهنئة، من رؤساء دول في العالم، في الذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال.وتلقى عباس برقية من رئيس جمهورية كوت ديفوار ألاسان وترا، هنأه فيها بهذه المناسبة، مشيدًا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والسعي نحو تطويرها لما فيه منفعة متبادلة للشعبين.كما بعث رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، برقية تهنئة للرئيس، جدّد خلالها استعداده الدائم للعمل على تعزيز أواصر الصداقة والود بين البلدين، متمنيًا له وللشعب الفلسطيني الصديق الصحة والعافية والتوفيق.كما تلقى أبو مازن برقية من رئيس جمهورية أرمينيا آرمين ساركسيان، قال فيها: تنبع العلاقات بين الشعبين الأرمني والفلسطيني من أعماق القرون، وتقوم على الثقة المتبادلة، معربا عن أمله تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.كما تلقى الرئيس عباس، برقيتي تهنئة من: رئيس جمهورية كوبا ميجيل دياز كانيل بيرموديز، ورئيس جمهورية قبرص نيقوس أناستاسيادس، لذات المناسبة.وشدد الرئيسان على تعزيز العلاقات التي تجمع فلسطين وبلادهما.