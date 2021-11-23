التميمي الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي





وتابع التميمي: خلفية هذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال "على انها تأتي في إطار المخطط الصهيوني الاستراتيجي القائم على تهجير الفلسطينيين وتهويد كامل الارض الفلسطينية عبر عمليات الاستيطان القائمة على مصادرة الاراضي والتي هي العمود الأساس لهذا المشروع الذي يدفع ثمنه الفلسطينيون من دمائهم واعمارهم وحريتهم المسلوبة من قبل الاحتلال".



وناشد التميمي المجتمع الدولي للعودة الجادة للحق والصواب والإيفاء بالتزاماته تجاه الاتفاقيات والقوانين الدولية، التي وقعت عليها دول العالم والقاضية بتجريم انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان بما فيها حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى والتعامل مع الأسرى كأسرى حرب والانتهاكات تجاه السكان والأرض تحت الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنحذّر أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، من الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي وقوانين واتفاقيات حقوق الانسان.وقال التميمي في بيان صحفي: "إن ما يرتكبه الاحتلال بحق المسجد الاقصى وتغطية اقتحامه من قبل المستوطنين وإقامة الصلوات التلمودية فيه، إنما هو اعتداء وانتهاك لحرمته الدينية التي تتنافى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية بما فيها احترام العقائد والمقدسات وحرية العبادة في المسجد الاقصى للمسلمين، والذي يعتبر حسب القانون الدولي وقرارات اليونسكو وغيرها، مكانا خالصا للمسلمين بكل مرافقه وملحقاته البالغة 144 دونما".وأضاف: إن هذا "الإرهاب والانتهاك بحق المقدسات يأتي بالتوازي مع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى من خلال عمليات القتل البطيء بحقهم عبر الإهمال الطبي، وأحيانا أخرى عبر جعلهم محل اختبارات لأدوية وعقارات دون الإكتراث بحياتهم وحقوقهم الانسانية، وكان آخر ضحية لهذه السياسة الشهيد الأسير سامي العمورالذي رفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 227 شهيداً".