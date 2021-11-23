مباحثات بين الملك الأردني ونظيره العاهل البحريني



وأشاد الملك الأردني، خلال المباحثات التي عقدت في قصر الصخير في البحرين، متانة العلاقات بين البلدين، والحرص على تعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح بينهم، وفق (البترا).



بدوره، أكد العاهل البحريني بعمق العلاقات الثنائية الوطيدة، وبالمستوى المتقدم من التعاون القائم، وبإسهامات الجالية الأردنية في مملكة البحرين في عملية التنمية والتطوير في المجالات كافة.



وعبر الطرفين عن ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري بين البلدين، وما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والتجارية من تقدم ونمو، مشيرين إلى أهمية مواصلة توسيع التعاون في شتى الميادين.



ولفت الطرفين إلى أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس (كورونا) والحد من انتشاره، إذ أشاد العاهل البحريني جهود الأردن في تسهيل إجراءات عودة المواطنين والطلبة البحرينيين إلى بلادهم خلال فترة الجائحة، مؤكدين على أهمية استمرار تنسيق الجهود في الحرب على (الإرهاب)، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.







رام الله - دنيا الوطنجرت مباحثات بين الملك الأردني عبدالله الثاني، أمس الاثنين، مع نظيره الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لمناقشة العلاقات التاريخية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية.