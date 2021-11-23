شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا في الخليل ويجرف طريقًا بنابلس

الاحتلال يهدم منزلًا في الخليل ويجرف طريقًا بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في تجمع بيطا جنوب الخليل، فيما جرفت الطريق المعبد الواصل إلى خلة
الدالية التابعة لأراضي عصيرة الشمالية شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن علي حمامدة، في تجمع ماعين شرقي يطا، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأوضحت أن المنزل الذي يبلغ مساحته 140 متر مربع، جاهز للسكن، وسبق أن أخطره الاحتلال بالهدم مع عدد من المنازل والمنشآت في تلك المنطقة.

وفي نابلس، جرفت قوات الاحتلال الطريق المعبد الواصل إلى خلة الدالية التابعة لأراضي عصيرة الشمالية شمال غرب
المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال، بمساندة قوة عسكرية، جرفت الشارع بطول 500 متر.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.

ووفق التقرير هدم الاحتلال (14) منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (74) منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة (28) منشأة.

 كما أحصى (18) نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد (103) اعتداءات للمستوطنين.

وتعتبر مناطق نابلس والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (477، 394، 214) انتهاكا على
التوالي.

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