حمدونة: الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة لا يمكن أن تنكسر





وأضاف "أن السجان وامكانياته وماكنة حقده وممارساته وانتهاكاته لن تنتصر أمام إرادة الأسرى والحق ، وأن الاعتقال الإداري بلا لائحة اتهام وبملف سرى باطل ويجب أن ينتهى ، ويمكن شطبه بصمود الأسرى والقوى الحية والفاعلة محليا وعربيا ودولياً".





رام الله - دنيا الوطنبارك مركز الأسرى للدراسات انتصار الأسيرين " كايد الفسفوس" بعد خوضه معركة الاضراب عن الطعام لمدة 131 يوم، و"عياد الهريمي" بعد خوضه معركة الاضراب عن الطعام لنحو شهرين وتحقيقهما انتصاراً مشرفاً على السجان بتحديد موعد الافراج عنهما.وقال مدير المركز : "رأفت حمدونة أن هذا الانتصار يؤكد على أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة وأبطالها لا يمكن أن تنكسر مهما طال الألم والعذاب".