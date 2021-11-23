المحكمة العسكرية بغزة تنظر غدًا بجريمة الاعتداء على طفلة برفح

رام الله - دنيا الوطنتبدأ المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، غداً الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في جريمة الاعتداء التي تعرضت لها الطفلة (س، س) أربعة أعوام من مدينة رفح بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.وقد أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها في القضية، وأعدت لائحة اتهام بحق المدعو (سامر، س) عسكري من مواليد 1978م، بتهمة اغتصاب قاصر خلافاً لمواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013م.وأصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي، تصريحاً صحفياً حول جريمة اغتصاب تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، قبل عدة أيام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الشرطة تابعت الجريمة النكراء التي وقعت في مدينة رفح قبل عدة أيام، لافتاً إلى أنه شاب اعتدى على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام من نفس العائلة.