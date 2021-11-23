انطلاق أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء التربية والتعليم العرب

رام الله - دنيا الوطنانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء التربية والتعليم العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بمشاركة خبراء عرب من عدة مؤسسات تعليمية، لمناقشة ملفات خاصة بالعملية التعليمية لطلبة المدارس.وناقش الخبراء في الجلسة الأولى ملفات التعليم الاستدراكي في الدول العربية في ظل جائحة كورونا، وجهود "الألكسو" لضمان استمرارية التعليم في ظل الجائحة، وفي الجلسة الثانية ناقشوا تعزيز مكانة القيم العربية والانسانية المشتركة، وتضمينها في مناهج التعليم في الوطن العربي، إضافة إلى استراتيجية تطوير المسرح المدرسي في الوطني العربي.وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، إن المؤتمر العام الثاني عشر لوزراء التربية والتعليم سيعقد "افتراضيا" الخميس المقبل برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.وأضاف: تفتخر فلسطين باحتضان المؤتمر، وحريصون على الخروج بأفضل النتائج منه من أجل الجيل العربي الناشئ الذي يستحق الاهتمام الأوسع.وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي أيضا لتبادل التجارب في التعليم الاستدراكي، ووضع معايير لمضان جودته وتحقيق أهدافه في البحث عن برامج لاستكمال البرامج التعليمية خاصة في ظل جائحة "كورونا".وأردف:" نسعى أن يكون هناك توصية بأن تتواءم المناهج الدراسة مع الظروف الطارئة التي قد يمر بها الطلبة والمنظومة التعليمية".