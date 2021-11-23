شؤون فلسطينية

انطلاق أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء التربية والتعليم العرب

انطلاق أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء التربية والتعليم العرب
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء التربية والتعليم العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بمشاركة خبراء عرب من عدة مؤسسات تعليمية، لمناقشة ملفات خاصة بالعملية التعليمية لطلبة المدارس.

وناقش الخبراء في الجلسة الأولى ملفات التعليم الاستدراكي في الدول العربية في ظل جائحة كورونا، وجهود "الألكسو" لضمان استمرارية التعليم في ظل الجائحة، وفي الجلسة الثانية ناقشوا تعزيز مكانة القيم العربية والانسانية المشتركة، وتضمينها في مناهج التعليم في الوطن العربي، إضافة إلى استراتيجية تطوير المسرح المدرسي في الوطني العربي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، إن المؤتمر العام الثاني عشر لوزراء التربية والتعليم سيعقد "افتراضيا" الخميس المقبل برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأضاف: تفتخر فلسطين باحتضان المؤتمر، وحريصون على الخروج بأفضل النتائج منه من أجل الجيل العربي الناشئ الذي يستحق الاهتمام الأوسع.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي أيضا لتبادل التجارب في التعليم الاستدراكي، ووضع معايير لمضان جودته وتحقيق أهدافه في البحث عن برامج لاستكمال البرامج التعليمية خاصة في ظل جائحة "كورونا".

وأردف:" نسعى أن يكون هناك توصية بأن تتواءم المناهج الدراسة مع الظروف الطارئة التي قد يمر بها الطلبة والمنظومة التعليمية".

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال تعقد جلسة غداً للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

محكمة الاحتلال تعقد جلسة غداً للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

الخارجية: نطمئن شعبنا على سلامة الجالية وكادر السفارة في أثيوبيا

الخارجية: نطمئن شعبنا على سلامة الجالية وكادر السفارة في أثيوبيا

المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس البرلمان الجزائري لبحث القرار البريطاني الأخير

المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس البرلمان الجزائري لبحث القرار البريطاني الأخير

أبو شرار: ضعف رواتب القضاة يمنعنا من استقطاب الكفاءات من القانونيين

أبو شرار: ضعف رواتب القضاة يمنعنا من استقطاب الكفاءات من القانونيين

&#34;النقل والمواصلات&#34; تصدر قرارات جديدة بخصوص سرقة لوحات المركبات القانونية

"النقل والمواصلات" تصدر قرارات جديدة بخصوص سرقة لوحات المركبات القانونية

الاحتلال يعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه في البلدة القديمة بالقدس

الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

التميمي الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي

التميمي الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: نطمئن شعبنا على سلامة الجالية وكادر السفارة في أثيوبيا

الخارجية: نطمئن شعبنا على سلامة الجالية وكادر السفارة في أثيوبيا

المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس البرلمان الجزائري لبحث القرار البريطاني الأخير

المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس البرلمان الجزائري لبحث القرار البريطاني الأخير

الاحتلال يعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه في البلدة القديمة بالقدس

الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

التميمي الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي

التميمي الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي

الاحتلال يهدم منزلًُا ويخطر بهدم آخرين في يطا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلًُا ويخطر بهدم آخرين في يطا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلًا في الخليل ويجرف طريقًا بنابلس

الاحتلال يهدم منزلًا في الخليل ويجرف طريقًا بنابلس

انطلاق أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء التربية والتعليم العرب

انطلاق أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء التربية والتعليم العرب

منوعات

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شيراز تطلق &#34;كاتيوشا&#34; يوم عيد الاستقلال اللبناني

شيراز تطلق "كاتيوشا" يوم عيد الاستقلال اللبناني

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

عربي

العراق يضع مجموعة إجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد

العراق يضع مجموعة إجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد

مصر تحذر مواطنيها من الخروج قبل الثامنة صباحاً بسبب التقلبات الجوية

مصر تحذر مواطنيها من الخروج قبل الثامنة صباحاً بسبب التقلبات الجوية

ملك الأردن يصل إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد

ملك الأردن يصل إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد

مباحثات بين الملك الأردني ونظيره العاهل البحريني

مباحثات بين الملك الأردني ونظيره العاهل البحريني