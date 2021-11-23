ليبيا: 98 متقدماً للانتخابات الرئاسية تمت إحالة ملفاتهم للجهات المختصة



وقال إن منظومة تسجيل المترشحين سجلت عدد ( 1766 ) مترشحاً ومترشحة حتى تاريخه وتمت احالة بيانات ( 1343 ) مترشحا لجهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات الواردة بطلبات المتقدمين، وسوف يستمر قبول طلبات الترشح إلى غاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 7 كانون الأول/ ديسمبر 2021 .



وتابع رئيس المفوضية في تصريحه القول أن عدد بطاقات الناخبين المستلمة وصلت إلى ( 1.700.000) بطاقة حتى تاريخ الامس الاثنين أي بنسبة 60% من اجمالي البطاقات المستهدف تسليمها والبالغة اكثر من 2.8 مليون بطاقة، متوقعاً أن يتجاوز عدد البطاقات المسلمة 2.0 مليون بطاقة ، وداعياً كافة الناخبين المسجلين إلى حرص على استلام بطاقاتهم وصون اصواتهم وامتلاك قرارهم .



وحيا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية مشاركة المرأة كمترشحة للانتخابات الرئاسية، في صورة ديمقراطية تعكس صورة ايجابية لدور المرأة في المجتمع الليبي.







رام الله - دنيا الوطنأكد عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنه تمت إتاحة ملفات (98) متقدماً للانتخابات الرئاسية، للجهات المعنية لنشر القائمة الأولية.وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه تمت إحالة بعض الوثائق التي تقدموا بها إلى جهات الاختصاص لتحقق من صحة ماورد بها من معلومات وعند استكمال ردود تك الجهات ، مشيراً إلى أن المفوضية ستشرع في نشر القائمة الأولية للمترشحين لإتاحة المجال امام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد بها من أسماء طبقاً للائحة رقم (1242) لسنة 2021 الصادرة عن مجلس الأعلى للقضاء.وذّكر السائح بأن مسألة الطعون والاستئناف قد أحالها القانون رقم (1) للانتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته في المادة "54" إلى المجلس الأعلى للقضاء وليس كما يسوق البعض أنها من وضع المفوضية ، مؤكداً أن الجهاز القضائي يعد أحد اهم شركائنا الاساسيين في إدارة وتنفيد العملية الانتخابية ووجوده يضفي المزيد من الشفافية والمصداقية على تقره وتنفذه المفوضية