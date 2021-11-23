الأردن: دعم هولندي بقيمة ستة ملايين يورو لتوفير فرص عمل للشباب



وتابع: "أن المشروع يسعى خلال ثلاث سنوات، إلى التغلب على التحدي المتمثل في انخفاض نسبة مشاركة الشباب في القطاع الزراعي من خلال تسليط الضوء على الإمكانات التنافسية والديناميكية المربحة لهذا القطاع"، مؤكداً إلى أنه لجذب الشباب، سيركز الشركاء على إدخال التقنيات المبتكرة وفرص تنظيم المشاريع أو ريادة الأعمال والمشاريع الزراعية للشباب.



وأشار السفير إلى أنه سيتم دعم المزارعين الشباب والتعاونيات من خلال تحسين البنية التحتية والتدريب على المهارات، وإدخال أحدث التقنيات لعملية ما قبل الحصاد وما بعده، وسينفذ في محافظتي المفرق وإربد ووادي الأردن.



ووبين فيرفاي أنه خلال جلسات التشاور المختلفة التي أقيمت مع الشباب خلال المرحلة التفاهمية لهذا المشروع، فهمنا آمالهم واهتماماتهم وتحدياتهم على نحو أفضل فيما يتعلق بتمكينهم اقتصاديا في قطاع الزراعة.



وفي إطار المشروع الثاني الذي تم التوقيع عليه اليوم، بعنوان" يوث جو/ ليفيل اب"، ذكر السفير: "إنه سيتم تنفيذه بواسطة مؤسسة شركاء للأفضل بالشراكة مع مؤسسات اخرى متخصصة في قطاع السياحة".



وأوضح أن الهدف من المشروع هو تعزيز المشاركة الاقتصادية لـ 1500 شاب وشابة في الأردن من خلال رفع مهاراتهم، وتوظيفهم، وتطوير قدراتهم في مجال ريادة الأعمال أو تنظيم المشاريع .



وتابع السفير: "أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال نهج متكامل يهيئ الشباب ويعمل على تمكينهم في التغلب على التحديات التي تواجههم، و تمكينهم للعمل مع مجتمعاتهم المحلية وتحفيز التوظيف الذاتي أو العمل الحر لديهم، واستخدام المهارات التقنية واللينة التي تخدمهم في مساعيهم".



بدوره، قال وليد الطراونة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركاء للأفضل: "إن المشروع يأتي لتأهيل الشباب في عدد من محافظات المملكة لتشبيكهم بالفرص الاقتصادية في قطاعات محددة، فضلاً عن دعم الشباب لاستكشاف فرص التشغيل الذاتي عن طريق ربطهم بالعديد من الفرص التي توفرها سلاسل القيمة في القطاعات المستهدفة".



من جانبه، وأشاد مازن خزوز، مدير المنظمة الفنلندية للإغاثة في الأردن، بدور الدعم الهولندي في دعم الشباب الاردني، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها المنظمة لدعم الشباب وتمكينهم ودعم نشاطاتها.





وأضاف فيرفاي: "أنه سيتم تنفيذ المشروع الأول (كول-يا) في القطاع الزراعي، من قبل اتحاد تقوده المنظمة الفنلندية للإغاثة، بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الفواكه والخضار ونقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين واحدى الجامعات الأردنية".