تفاصيل اجتماع أبو مازن وبوتين في موسكو

رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الروسي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وناقشا تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة.وبحث أبو مازن سبل توطيد أواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأقام الرئيس الروسي مأدبة غداء على شرف الرئيس محمود عباس.