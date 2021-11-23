مناشدة عاجلة للرئيس أبو مازن ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة

رام الله - دنيا الوطنالسيد الرئيس محمود عباس حفظه الله ،،وزيرة الصحة مي الكيلة حفظها الله ،،أناشد سيادتكم أنا المريضة منال شيخ العيد (27 عامًا) أتواجد حاليًا في جمهورية مصر العربية، لمساعدتي في العلاج من ورم منفشي في جسدي، حيث لم تستطع بعض مستشفيات القطاع علاجي، لخطورة الأمر، وعدم توفر الامكانيات.سيدي الرئيس أريد تحويلي إلى المستشفي الجوي بمصر حيث يتواجد الدكتور المصري الأمريكي "كريم ابو المجد"، خبير زراعه الاعضاء والجهاز الهضمي، حيث يمكن له اجراء عملية لي بشكل عاجل في مصر، حيث أخبرنا أنه سيعود إلى أمريكا في الوقت القريب.أتمنى من سيادتك أن توافق علي الإيعاز للدوائر الصحية أن تجري العملية في المستشفي الجوي نظراً لوجود للفريق للطبي متخصص و معدات طبية متطورة للعلاج، يمكن لها أن تخلصني من آلامي بعد الله عز وجل.جوال 05997084640592805851