الاحتلال يقتحم منزل أبو شخيدم بمخيم شعفاط ويزيل صور الشهيد

أزالت قوات الشرطة الإسرائيلية وشرطة حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، أعلام ولافتات رفعت حول منزل منفذ عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس فادي أبو شخيدم.





وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية: "بأن عناصر الشرطة قاموا بتفريق المتظاهرين بعد إلقاء الحجارة عليهم، والذين احتجوا وحاولوا منع إزالة اللافتات من أمام منزل أبو شخيدم".





يشار إلى أن أبو شخيدم 42 عاماً نفذ، صباح الأحد الماضي، عملية إطلاق نار في باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس قتل فيها شرطي من قوات حرس الحدود وأصيب ثلاثة آخرين، فيما استشهد بعد إطلاق النار عليه.





رام الله - دنيا الوطن