شؤون فلسطينية

التميمي يحذر من الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال

التميمي يحذر من الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حذر أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، من الصمت الدولي على إنتهاكات الإحتلال التي تجاوزت كل
الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي وقوانين واتفاقيات حقوق الإنسان.

وقال التميمي في بيان له صباح اليوم الثلاثاء: "إن ما يرتكبه الاحتلال بحق المسجد الأقصى وتغطية اقتحامه من قبل المستوطنين وإقامة الصلوات التلمودية فيه، إنما هو إعتداء
وانتهاك لحرمته الدينية التي تتنافى مع ورد في الاتفقيات الدولية بما فيها إحترام العقائد والمقدسات وحرية العبادة في المسجد الأقصى للمسلمين، والتي يعتبر حسب القانون الدولي وقرارات (يونسكو) وغيرها، مكان خالص للمسلمين بكل مرافقه وملحقاته
البالغة 144 دونم".

و أضاف التميمي" إن هذا الإرهاب والانتهاك بحق المقدسات يأتي بالتوازي مع الجرائم التي ترتكبها سلطات الإحتلال بحق الأسرى من خلال عمليات القتل البطيء بحقهم عبر الإهمال الطبي و أحيانا أخرى عبر جعلهم محل إختبارات لأدوية وعقارات دون الإكتراث لبياتهم وحقوقهم الإنسانية، وكان آخر ضحية لهذه السياسة الشهيد الأسير سامي العمور يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيدا".

و أوضح التميمي خلفية هذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال على أنها تأتي في إطار المخطط الصهيوني الإستراتيجي
القائم على تجريم الفلسطينيين وتهويد كامل الارض الفلسطينية عبر عمليات الإستيطان القائمة على مصادرة الأراضي والتي هي العامود الأسس لهذا المشروع الذي يدفع ثمنه الفلسطينيون من دمائهم وأعمارهم وحريتهم المسلوبة من قبل الاحتلال".

وناشد التميمي المجتمع الدولي للعودة لجادة الحق والصواب والايفاء بالتزاماته تجاه الإتفاقيات والقوانين الدولية التي وقعت عليها دول العالم والقاضية بتجريم انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان بما فيها حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى
والتعامل مع الأسرى كأسرى حرب والانتهاكات تجاه السكان والأرض تحت الإحتلال.

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