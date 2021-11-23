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بعد 20 عاماً.. مصر تتسلم رئاسة (الكوميسا) من مدغشقر

بعد 20 عاماً.. مصر تتسلم رئاسة (الكوميسا) من مدغشقر
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت جمهورية مصر العربية رئاسة منظمة (الكوميسا) بعد غياب قرابة 20 عاماً،، اليوم الثلاثاء، وذلك في مؤتمر تستضيفه العاصمة الإدارية بالقاهرة.

ويعد (الكوميسا) أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادي الاقليمي فى القارة الإفريقية، حيث يضم التجمع في عضويته 21 دولة هي مصر، بوروندى، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، اريتريا، اسواتينى، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوى، وفق (اليوم السابع).

ويعتبر التجمع تجاري (الكوميسا) مهماً لدولة مصر، حيث يساهم في زيادة الصادرات وتعميق التعاون في المجالات المختلفة منها المجالات الاستثمارية.

الجدير ذكره، أن المساحة الجغرافية لدول الكوميسا تبلغ ما يقرب من 13 مليون كم٢، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة، مما يفتح الطريق أمام الصادرات المصرية في ظل إزالة العوائق الجمركية

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة قمة (الكوميسا) الحادية والعشرين اليوم، بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الافريقية.

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