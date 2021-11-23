الليلة.. غانتس يتوجه للمغرب في زيارة هي الأولى من نوعها





ومن المتوقع أن يوقع غانتس مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





ومؤخراً، اقتنى المغرب نظام (SKYLOCK) المضاد للطائرات بدون طيار الذي تصنعه شركة (Skylock Systems) وهي جزء من مجموعة (Avnon) الإسرائيلية بهدف تطوير قدراته في حماية المنشآت الحيوية والحساسة والمدنية والعسكرية.





وتعمل إسرائيل والمغرب حاليًا على مشروع لتصنيع طائرات (كاميكازي) بدون طيار في المغرب، وأواخر العام الماضي، أعلنت الرباط عن استئناف علاقتها الدبلوماسية مع تل أبيب، بعد أن قطعتها عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.





رام الله - دنيا الوطنيتوجه بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه الليلة، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى المملكة المغربية، تمتد على مدار 48 ساعة.