شؤون فلسطينية

قيادي في (حماس): المقـاومة حق مشروع والاحتلال هو (الإرهاب)

قيادي في (حماس): المقـاومة حق مشروع والاحتلال هو (الإرهاب)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال زكريا أبو معمر، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) خلال المؤتمر الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، إن قرار بريطانيا جريمة بحق كل حركات التحرر في العالم وبحق الشعوب المستضعفة الباحثة عن الحرية والاستقلال.

وأضاف معمر في تصريحٍ صحفي: "تصر بريطانيا على مواصلة عدوانها على شعبنا، وبدلاً من تصحيح الخطايا التاريخية والاستجابة لمتطلبات القانون الدولي في حماية الشعوب تحت الاحتلال تضيف لسجلها جريمة جديدة ظنا منها أن شعبنا سيمرر هذه الجريمة".

وتابع: "كلنا ثقة أن بريطانيا اليوم تعيش صدمة الرد الفلسطيني السياسي والشعبي والوطني والقانوني بعد أن تبين لها حجم الوهم الذي أوقعتهم فيه بأن القرار سيمر مرور الكرام، وشعبنا يقول لبريطانيا، لا لن يمر قراركم، فنحن لم ولن ننسى وعدكم المشؤوم لشذاذ الآفاق الذين قمتم بتجميعهم من بقاع الدنيا وإحلالهم مكان شعبنا".

وأوضح أن بريطانيا مضت ومختلف الدول التي تساند الاحتلال في دعم الاحتلال ويغمضون عيونهم عن قتل النساء والأطفال وهدم المنازل وأسر الآلاف من أبناء شعبنا، وحصار مليوني إنسان في غزة، فكيف تكون مقاومة كل هذا (إرهاباً).

وأكمل قوله: "بريطانيا وأمريكا وحلفائهم تظن أن القرار البريطاني سيوفر الأمن للكيان الإسرائيلي، فتأبى المقاومة الفلسطينية تزامناً مع القرار البريطاني أن يصل رصاصها في قلب القدس لتقول هذه الرصاصات إن وعد بلفور باطل وإن قرار بريطانيا باطل".

وأكد على أنه لا مكان للمرتزقة في أرضنا فإما الرحيل عنها أو أنها مقبرة لهم، ولتعي بريطانيا هذا الدرس، ولتعلم أن المقاومو ليست (إرهاباً).


أخبار ذات صلة

الرئيس يجتمع مع نظيره الروسي اليوم الثلاثاء

الرئيس يجتمع مع نظيره الروسي اليوم الثلاثاء

تفاصيل اجتماع أبو مازن وبوتين في موسكو

تفاصيل اجتماع أبو مازن وبوتين في موسكو

مناشدة عاجلة للرئيس أبو مازن ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة

مناشدة عاجلة للرئيس أبو مازن ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة

الاحتلال يقتحم منزل أبو شخيدم بمخيم شعفاط ويزيل صور الشهيد

الاحتلال يقتحم منزل أبو شخيدم بمخيم شعفاط ويزيل صور الشهيد

الاحتلال يجرف طريقًا معبدًا شمال نابلس

الاحتلال يجرف طريقًا معبدًا شمال نابلس

محكمة العدل الأوربية: يوجد مسوغات قانونية لتصنيف (حماس) على قائمة المنظمات (الإرهابية)

محكمة العدل الأوربية: يوجد مسوغات قانونية لتصنيف (حماس) على قائمة المنظمات (الإرهابية)

التميمي يحذر من الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال

التميمي يحذر من الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بتجريم منظومة الاستيطان ومحاسبة كل من يقف خلفها

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بتجريم منظومة الاستيطان ومحاسبة كل من يقف خلفها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة للرئيس أبو مازن ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة

مناشدة عاجلة للرئيس أبو مازن ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة

الاحتلال يقتحم منزل أبو شخيدم بمخيم شعفاط ويزيل صور الشهيد

الاحتلال يقتحم منزل أبو شخيدم بمخيم شعفاط ويزيل صور الشهيد

الاحتلال يجرف طريقًا معبدًا شمال نابلس

الاحتلال يجرف طريقًا معبدًا شمال نابلس

التميمي يحذر من الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال

التميمي يحذر من الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال

مجدلاني يدعو الصين على الساحة الدولية للعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام

مجدلاني يدعو الصين على الساحة الدولية للعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام

التربية تعلن نتائج امتحان المستوى

التربية تعلن نتائج امتحان المستوى

قيادي في (حماس): المقـاومة حق مشروع والاحتلال هو (الإرهاب)

قيادي في (حماس): المقـاومة حق مشروع والاحتلال هو (الإرهاب)

الاحتلال ينتقم من بطولة أبو شخيدم بالتسلّط على أفراد عائلته

الاحتلال ينتقم من بطولة أبو شخيدم بالتسلّط على أفراد عائلته

منوعات

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شيراز تطلق &#34;كاتيوشا&#34; يوم عيد الاستقلال اللبناني

شيراز تطلق "كاتيوشا" يوم عيد الاستقلال اللبناني

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

عربي

بعد 20 عاماً.. مصر تتسلم رئاسة (الكوميسا) من مدغشقر

بعد 20 عاماً.. مصر تتسلم رئاسة (الكوميسا) من مدغشقر

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف بصنعاء

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف بصنعاء

تلبية لدعوة أردوغان.. محمد بن زايد يزور تركيا غداً الأربعاء

تلبية لدعوة أردوغان.. محمد بن زايد يزور تركيا غداً الأربعاء

مصر تسجل 58 وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 58 وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)