قيادي في (حماس): المقـاومة حق مشروع والاحتلال هو (الإرهاب)





رام الله - دنيا الوطنقال زكريا أبو معمر، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) خلال المؤتمر الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، إن قرار بريطانيا جريمة بحق كل حركات التحرر في العالم وبحق الشعوب المستضعفة الباحثة عن الحرية والاستقلال.وأضاف معمر في تصريحٍ صحفي: "تصر بريطانيا على مواصلة عدوانها على شعبنا، وبدلاً من تصحيح الخطايا التاريخية والاستجابة لمتطلبات القانون الدولي في حماية الشعوب تحت الاحتلال تضيف لسجلها جريمة جديدة ظنا منها أن شعبنا سيمرر هذه الجريمة".وتابع: "كلنا ثقة أن بريطانيا اليوم تعيش صدمة الرد الفلسطيني السياسي والشعبي والوطني والقانوني بعد أن تبين لها حجم الوهم الذي أوقعتهم فيه بأن القرار سيمر مرور الكرام، وشعبنا يقول لبريطانيا، لا لن يمر قراركم، فنحن لم ولن ننسى وعدكم المشؤوم لشذاذ الآفاق الذين قمتم بتجميعهم من بقاع الدنيا وإحلالهم مكان شعبنا".وأوضح أن بريطانيا مضت ومختلف الدول التي تساند الاحتلال في دعم الاحتلال ويغمضون عيونهم عن قتل النساء والأطفال وهدم المنازل وأسر الآلاف من أبناء شعبنا، وحصار مليوني إنسان في غزة، فكيف تكون مقاومة كل هذا (إرهاباً).وأكمل قوله: "بريطانيا وأمريكا وحلفائهم تظن أن القرار البريطاني سيوفر الأمن للكيان الإسرائيلي، فتأبى المقاومة الفلسطينية تزامناً مع القرار البريطاني أن يصل رصاصها في قلب القدس لتقول هذه الرصاصات إن وعد بلفور باطل وإن قرار بريطانيا باطل".وأكد على أنه لا مكان للمرتزقة في أرضنا فإما الرحيل عنها أو أنها مقبرة لهم، ولتعي بريطانيا هذا الدرس، ولتعلم أن المقاومو ليست (إرهاباً).