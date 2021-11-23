الجيش الصيني: سنتخذ كل التدابير للحفاظ على سيادتنا ومواجهة الاستفزازات والتهديدات

رام الله - دنيا الوطنأكد الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء أنه سيتخذ كل التدابير للحفاظ على سيادة بلاده ومواجهة ما وصفه بالاستفزازات والتهديدات، لافتاً إلى أن عبور سفينة حربية أميركية مضيق تايوان يهدد الاستقرار الإقليمي.يأتي الردّ الصيني بعد إعلان البحرية الأميركية أن المدمرة (ميليوس)، وهي من الفئة التي تحمل صواريخ موجهة، قامت "بعبور اعتيادي عبر مضيق تايوان" في منطقة المياه الدولية، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي.وأضافت أن "مرور السفينة يوضح التزام الولايات المتحدة بنهج العبور الحر والمتاح للجميع بين المحيطين الهندي والهادي. الجيش الأميركي يطير ويبحر ويقوم بعملياته في أي مكان يسمح به القانون الدولي"، وفق (الجزيرة نت).والشهر الماضي، دان الجيش الصيني الولايات المتحدة وكندا لإرسال كل منهما سفينة حربية عبر مضيق تايوان، معتبراً أنهما تهددان السلام والاستقرار في المنطقة.وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها، وقام سلاح الجو الصيني بمهام متكررة في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة على مدى العام الماضي، مما أثار غضب تايبيه.