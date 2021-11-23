غانتس: إيران حاولت نقل متفجرات من سوريا إلى مسلحين بالضفة
كشف بني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أن إيران حاولت نقل متفجرات إلى مسلحين بالضفة الغربية.
وبحسب قناة (كان) الإسرئيلية، قال غانتس: "في شباط/ فبراير 2018 أطلقت إيـران طائرة مسيّرة من طراز شاهد 141 من مطار T4 في سوريا تحمل متفجرات من مادة تي إن تي، وقد تم اعتراض الطائرة بالقرب من بيسان".
وأضاف: "وكانت وجهتها حسب فهمنا عناصر مسلحة في الضفة الغربية، إن إيـران لا تستخدم الطائرات المسيّرة للهجوم فحسب بل تستخدم أيضًا لنقل الأسلحة إلى أذرعها".
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