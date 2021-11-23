غانتس: إيران حاولت نقل متفجرات من سوريا إلى مسلحين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنكشف بني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أن إيران حاولت نقل متفجرات إلى مسلحين بالضفة الغربية.وبحسب قناة (كان) الإسرئيلية، قال غانتس: "في شباط/ فبراير 2018 أطلقت إيـران طائرة مسيّرة من طراز شاهد 141 من مطار T4 في سوريا تحمل متفجرات من مادة تي إن تي، وقد تم اعتراض الطائرة بالقرب من بيسان".وأضاف: "وكانت وجهتها حسب فهمنا عناصر مسلحة في الضفة الغربية، إن إيـران لا تستخدم الطائرات المسيّرة للهجوم فحسب بل تستخدم أيضًا لنقل الأسلحة إلى أذرعها".