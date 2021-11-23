دولي

غانتس: إيران حاولت نقل متفجرات من سوريا إلى مسلحين بالضفة

غانتس: إيران حاولت نقل متفجرات من سوريا إلى مسلحين بالضفة
بني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
كشف بني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أن إيران حاولت نقل متفجرات إلى مسلحين بالضفة الغربية.

وبحسب قناة (كان) الإسرئيلية، قال غانتس: "في شباط/ فبراير 2018 أطلقت إيـران طائرة مسيّرة من طراز شاهد 141 من مطار T4 في سوريا تحمل متفجرات من مادة تي إن تي، وقد تم اعتراض الطائرة بالقرب من بيسان".

وأضاف: "وكانت وجهتها حسب فهمنا عناصر مسلحة في الضفة الغربية، إن إيـران لا تستخدم الطائرات المسيّرة للهجوم فحسب بل تستخدم أيضًا لنقل الأسلحة إلى أذرعها".

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