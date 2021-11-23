التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف بصنعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، محذراً المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.وقال التحالف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "العملية استهدفت ودمرت مواقع سرية للصواريخ الباليستية بينها هدف عالي القيمة في حي ذهبان (شمالي صنعاء).وأضاف أن "المواقع السرية اتخذت مستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين كدروع بشرية"، متابعاً "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية للأضرار الجانبية للعملية".