عاجل

  • غانتس: إيران حاولت نقل متفجرات من سوريا إلى مسلحين في الضفة الغربية بواسطة طائرة بدون طيار

عربي

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف بصنعاء

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف بصنعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، محذراً المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقال التحالف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "العملية استهدفت ودمرت مواقع سرية للصواريخ الباليستية بينها هدف عالي القيمة في حي ذهبان (شمالي صنعاء).

وأضاف أن "المواقع السرية اتخذت مستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين كدروع بشرية"، متابعاً "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية للأضرار الجانبية للعملية".

أخبار ذات صلة

تلبية لدعوة أردوغان.. محمد بن زايد يزور تركيا غداً الأربعاء

تلبية لدعوة أردوغان.. محمد بن زايد يزور تركيا غداً الأربعاء

مصر تسجل 58 وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 58 وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل والأردن والامارات يوقعون مذكرة تفاهم حول الطاقة والمياه.. هذه تفاصيلها

إسرائيل والأردن والامارات يوقعون مذكرة تفاهم حول الطاقة والمياه.. هذه تفاصيلها

جامعة القاهرة بمصر تمنع غير المطعمين من تقديم الامتحانات

جامعة القاهرة بمصر تمنع غير المطعمين من تقديم الامتحانات

صالح: استقرار العراق عنصر محوري في استقرار المنطقة وسلامها

صالح: استقرار العراق عنصر محوري في استقرار المنطقة وسلامها

الأردن تسعى لاستقطاب نحو ثلاثة ملايين سائح للعقبة في نهاية 2023

الأردن تسعى لاستقطاب نحو ثلاثة ملايين سائح للعقبة في نهاية 2023

الأردن تتخذ إجراءات جديدة تتعلق بالقطاع السياحي لمواجهة (كورونا)

الأردن تتخذ إجراءات جديدة تتعلق بالقطاع السياحي لمواجهة (كورونا)

العاهل الأردني يزور البحرين والإمارات لإجراء عدة مباحثات

العاهل الأردني يزور البحرين والإمارات لإجراء عدة مباحثات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينتقم من بطولة أبو شخيدم بالتسلّط على أفراد عائلته

الاحتلال ينتقم من بطولة أبو شخيدم بالتسلّط على أفراد عائلته

تيسير خالد يدعو لتخصيص موازنات كافية لحماية المواطنين في الأرياف الفلسطينية

تيسير خالد يدعو لتخصيص موازنات كافية لحماية المواطنين في الأرياف الفلسطينية

مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي العوجا في أريحا

مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي العوجا في أريحا

هيئة الاسرى: شهادات تنكيل وتعذيب تعرض لها أشبال أثناء اعتقالهم

هيئة الاسرى: شهادات تنكيل وتعذيب تعرض لها أشبال أثناء اعتقالهم

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً شرق بيت لحم

المرور بغزة: وفاة وست إصابات في عشر حوادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: وفاة وست إصابات في عشر حوادث سير خلال 24 ساعة

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الاثنين

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الاثنين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شيراز تطلق &#34;كاتيوشا&#34; يوم عيد الاستقلال اللبناني

شيراز تطلق "كاتيوشا" يوم عيد الاستقلال اللبناني

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

بعد طلاقها الثالث.. كيم كارداشيان تظهر برفقة حبيبها الجديد

بعد طلاقها الثالث.. كيم كارداشيان تظهر برفقة حبيبها الجديد

عربي

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف بصنعاء

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف بصنعاء

مصر تسجل 58 وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 58 وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل والأردن والامارات يوقعون مذكرة تفاهم حول الطاقة والمياه.. هذه تفاصيلها

إسرائيل والأردن والامارات يوقعون مذكرة تفاهم حول الطاقة والمياه.. هذه تفاصيلها

جامعة القاهرة بمصر تمنع غير المطعمين من تقديم الامتحانات

جامعة القاهرة بمصر تمنع غير المطعمين من تقديم الامتحانات