دولي

بينيت: إسرائيل لن تكون طرفاً في أي اتفاق نووي مع إيران

بينيت: إسرائيل لن تكون طرفاً في أي اتفاق نووي مع إيران
نفتالي بينيت رئيس الحكومة الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد نفتالي بينيت رئيس الحكومة الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده لن توافق على الاتفاق النووي مع إيران، وتعتبر نفسها غير ملزمة به. 

وقال بينيت، في كلمة أمام المؤتمر الأمني السياسي الذي يرعاه معهد الشؤون السياسية والاستراتيجية (IPS) في جامعة (رايخمان) الإسرائيلية: "حتى إذا تمت العودة إلى الاتفاق النووي، إسرائيل بطبيعة الحال لن تكون طرفاً له وهو لا يلزمها". 

وشدد على أن إسرائيل لا تخشى النظام الإيراني القائم، الذي وصفه بأنه هش وفي حالة تآكل ويعاني من حالة ضعف اقتصادي كما أنه لا يستطيع توفير المياه لمواطنيه، ويعاني من حالة فساد وصلت لكبار قياداته الذين يسيطرون على الحكم بـ"إرهاب" وإرعاب الإيرانيين.

واعتبر أن الخلاف مع حلفاء إسرائيل بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لن يؤثر على العلاقة معها، في إشارة إلى واشنطن وعواصم أخرى، وأنها ليست المرة الأولى لكنه جدد تأكيده أن تل أبيب ستستخلص الدروس من اتفاق 2015، ولذلك لن تكون طرفًا في أي اتفاق ولن تلتزم به.

واتهم بينيت إيران بأنها تحاصر إسرائيل بالصواريخ من كل الحدود وعبر وكلائها، قائلًا: "إنهم يضايقوننا ويسببون لنا الأذى وهم مرتاحون داخل طهران، لم يعد من المنطق الاكتفاء بملاحقة وكلائهم.. هذا أمر لا معنى له، نحن سنصل إلى من يرسلهم مباشرة".

وتسعى واشنطن للعودة بالالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية الكبرى. وخاضت منذ نيسان/ أبريل ست جولات مفاوضات غير مباشرة مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 بشكل أحادي وفرض عقوبات قاسية على إيران.

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