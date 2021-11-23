شؤون فلسطينية

(BDS): انسحاب دول من مسابقة نظمتها إسرائيل دليل على التضامن الواسع مع فلسطين

(BDS): انسحاب دول من مسابقة نظمتها إسرائيل دليل على التضامن الواسع مع فلسطين
محمود نواجعة
رام الله - دنيا الوطن
قال المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة دولة الاحتلال (BDS) محمود نواجعة، اليوم الثلاثاء، إن انسحاب عدد من الدول في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل هذا العام دليل على التضامن الواسع مع القضية الفلسطينية.

وأضاف نواجعة في حديثٍ للوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا): "أن الحملة أطلقت نداء لكل العالم من أجل عدم المشاركة في المسابقة التي تستضيفها دولة الاحتلال، في 12 كانون أول/ ديسمبر، والتي تستخدمها بشكل واضح وصريح لتبييض جرائمها والتغطية عليها ضد شعبنا الفلسطيني".

وأوضح، أن الدول التي انسحبت من المسابقة هي اليونان، ولاوس، والمغرب، فيما سحبت حكومة جنوب أفريقيا الدعم عن مؤسسة ملكة جمال بلادها بسبب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب، إضافة لدول رفضت المشاركة منذ البداية.

وأكد نواجعة على أن الدول لا تتعامل مع إسرائيل في الوقت الحالي كدولة طبيعية، وإنما ُينظر اليها كنظام (أبرتهايد)، أو احتلال عسكري، وهو مؤشر على أن التضامن مع شعبنا وقضيته أصبح أوسع وأكبر، رغم محاولات دولة الاحتلال المتكررة لإجهاضه، أو تخريبه، أو وقف نشاطنا في أي مكان في العالم.

وبيّن أن دولة الاحتلال كانت تنظم في السابق مسابقات مختلفة، كالمهرجانات، والمؤتمرات البحثية والمعارض الفنية، كمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، حيث شهدت هذه المسابقات انسحابات كثيرة لأفراد وفرق كانوا يمثلون أنفسهم.

ونوه إلى أن هذه المسابقة تختلف كونها تمثل دولا وليس أفرادا، الأمر الذي يعتبر مهما جدًا لنا.

وفي السياق، دعت عدة جهات إلى مقاطعة ثقافية لإسرائيل، حيث طالبت عريضة مغني كندي بإلغاء حفله المقرر أن يحييه في إسرائيل في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، لأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري من النهر إلى البحر.


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