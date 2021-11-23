شؤون فلسطينية

والدة الأسير الفسفوس: كنا على يقين بأنه سينتصر عاجلاً أم آجلاً

والدة الأسير الفسفوس: كنا على يقين بأنه سينتصر عاجلاً أم آجلاً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت والدة الأسير كايد الفسفوس، اليوم الثلاثاء، عن سعادتها بانتصار نجلها في معركة الأمعاء الخاوية، وانتزاعه حريته من سجانيه بعد 131 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقالت والدته فوزية الفسفوس في حديث لـ (تلفزيون فلسطين): "انتظرنا هذه اللحظة منذ مدة طويلة، وكنا على يقين بأنه سينتصر عاجلاً أم آجلاً، وأيضاً بصموده وعزيمته وإرادته التي لا تلين تمكن من الانتصار على السجان بعد معركة صعبة ذاق فيها العذاب والآلام، وحقق الوعد الذي قطعه على نفسه".

وتابعت: "فرحتنا لا توصف، ونهدي هذا النصر إلى كل حر وشريف ساند كايد خلال إضرابه، نهديه إلى أبناء شعبنا في الداخل والخارج".

ولفتت الفسفوس إلى أن نجلها يتمتع بمعنويات عالية منذ بداية إضرابه، وحتى في أصعب الظروف الصحية التي مر بها، وقد عبر لها بالأمس عن فخره واعتزازه بهذا النصر.

وأردفت قائلةً: "كنت عندما أعود من زيارته أصاب برعاش شديد، لم أكن أتمكن من النوم، حالته كانت مقلقة جداً، حيث كان يتألم من كافة أنحاء جسده، ولكن في النهاية تمكن هزيمة السجان".

وطفلته جوان التي لم تتجاوز الثامنة من عمرها، قالت: "بكيت كثيراً خلال إضراب والدي، كنت خائفة عليه، ولما عرفنا أنه انتصر فرحنا كثيراً، فأنا متشوقة لحضنه التي حرمت منه منذ اعتقاله".

يذكر أن الأسير كايد الفسفوس علّق يوم أمس إضرابه عن الطعام، الذي استمر 131 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وذلك بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالإفراج عنه في 12 كانون الثاني/ يناير 2021.

كما علّق الأسير عياد الهريمي إضرابه المفتوح عن الطّعام بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يفرج عنه بتاريخ 4 آذار/ مارس 2022.

ولا يزال أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري، هما الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 99 يوماً، ولؤي الأشقر المضرب منذ 44 يوماً.

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