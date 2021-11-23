شؤون فلسطينية

هيئة الاسرى: شهادات تنكيل وتعذيب تعرض لها أشبال أثناء اعتقالهم

هيئة الاسرى: شهادات تنكيل وتعذيب تعرض لها أشبال أثناء اعتقالهم
رام الله - دنيا الوطن
قامت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتوثيق شهادات اعتقال لأطفال تعرضوا للضرب المبرح من قبل شرطة الاحتلال أثناء اعتقالهم، ومنهم الطفل محمد علاء عصمت عبيد(15 عاما) من العيسوية قضاء القدس.

و تعرض الطفل عبيد لحظة اعتقالة الساعة الواحدة والنصف ظهرا للضرب من قبل رجال الشرطة الاسرائيلية وقيدوه بقيود بلاستيكية محكمة، ليقتادوه بعد ذلك الى منطقة حائط البراق لمدة اربع ساعات متواصلة ومن هناك نقل الى شرطة القشلة، ومن ثم الى سجن المسكوبية وبقي13 يوم وبعد ذلك نقل الى سجن الدامون حيث يقبع هناك.

أما عن حال الاسير الطفل منتصر عيد سبته (18عاما) من بلدة العيسوية قضاء القدس أعتقل من ساحات المسجد الاقصى الساعة الواحدة والنصف ظهرا بعدما تعرض لهجوم وحشي من قبل رجال الشرطة الإسرائيلية ليقتادوه بعد ذلك الى شرطة القشلة، ليحققو معه وهو مكبل اليدين والارجل بقيود بلاستيكية وأنهالوا عليه بالضرب التعسفي وعلى اثر ذلك أصيب بالرضوض والكدمات.

وفي سياق متصل يذكر أن هناك في قسم 4 / الدامون 38
اسيراً ( 35 اسيرا شبل و3 بالغين )هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

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