حمدان يوضح تفاصيل الإضراب في مرافق (أونروا) غداً الأربعاء



وأكد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد موظفي (الأونروا) على أن مؤتمر المانحين لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب في دعم الشعب الفلسطيني، وتفويض (الأونروا) بمهامها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناحي الخدمات، ولازلنا في نزاع العمل نتيجة عدم إيفاء الدول المانحة والمجتمع الدولي بإغاثة الوكالة ومنحها المال الكافي للقيام بمهامها.



وشدد على ضرورة تحمل إدارة الوكالة والأمم المتحدة مسئولية عدم دفع المانحين، وألا يكون العجز على حساب أموال ورواتب الموظفين.





رام الله - دنيا الوطنقال محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين في اتحاد موظفي (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، أنهم أعلنوا عن نزاع عمل قبل حوالي ثلاثة أسابيع للمطالبة بحقوقهم، وحقوق اللاجئين.وقال حمدان في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى): "سنخوض غداً إضراباً لمدة ساعتين في جميع مرافق عمليات الوكالة في غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان، وقد نصل لإضراب مفتوح إن لم تقم الوكالة بتلبية مطالب اتحاد الموظفين".وأوضح حمدان أن الحقوق التي يطالبون بها تتمثل في تثبيت المعلمين وعدم فرض الإجازة الاجبارية بدون راتب، ووقف التوتر والقلق الوظيفي، وتطبيق الاتفاقيات السابقة مع إدارة الوكالة، مبيّناً أنهم خلال نزاع العمل خاضوا إضرابات وتعليق عمل، وسيصعدون من فعالياتهم تدريجياً.