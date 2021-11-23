تلبية لدعوة أردوغان.. محمد بن زايد يزور تركيا غداً الأربعاء





رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، يقوم غداً الأربعاء بزيارة رسمية إلى تركيا، وذلك تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.وبحسب (وام)، فإن محمد بن زايد سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.كما سيتم خلال اللقاء المقرر، بحث القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.