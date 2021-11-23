دولي

إحصائية لأكثر الدول تسجيلاً بإصابات (كورونا) حول العالم

إحصائية لأكثر الدول تسجيلاً بإصابات (كورونا) حول العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 47.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.

قالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني: "إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 258 مليونا و268 ألفا و778 حالة".

وأضافت الجامعة: "أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و159 ألفا و194 وفاة".

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