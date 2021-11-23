مصر تسجل 58 وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء الاثنين، عن تسجيل 58 حالة وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد.ولفت عبد الغفار إلى تعافي 675 من الفيروس التاجي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291980، بحسب موقع الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى الاثنين، هو 351267 من ضمنهم 292655 حالة تم شفاؤها، و19991 حالة وفاة.وأكد أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن (كوفيد - 19)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.