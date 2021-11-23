شاهد: اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في أسبانيا

رام الله - دنيا الوطنشهدت مقاطعة قادس الإسبانية احتجاجات لخبراء المعادن، وجرت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في حي بازان في سان فرناندو.وأقام عمال المعادن في قادس حواجز في الشوارع للاحتجاج على ارتفاع التضخم الذي أدى إلى تقليص رواتبهم، وحاول المتظاهرون مرة أخرى قطع وصول الجسر إلى حوض بناء السفن (Navantia) في سان فرناندو.وبحسب ما نقل موقع (euroweeklynews)، فقد انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء حي بازان، وانتشرت الشرطة في المنطقة، لكن أضرمت النيران في المتاريس والحاويات وتركت تحترق، وقد أثر هذا على حركة المرور في بعض الأحيان.وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استخدام سلطات إنفاذ القانون الإسبانية عربة مدرعة خلال مواجهة أعمال شغب.