إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الاثنين

ونوهت وزارة المالية، إلى أن معبر رفح التجاري لم يعمل يوم أمس الاثنين.

1. معبر كرم أبو سالم التجاري، تم التعامل مع (386) شاحنة، واستيراد عدد (348) شاحنة بالإضافة إلى تصدير عدد (55) شاحنة.2. وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، فقد تم استيراد إدخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء3. معبر رفح البري، فقد غادره 566 مسافر، وتم إتمام إجراءات جمركية لـ 515 مسافر وصلوا من الجانب المصري.