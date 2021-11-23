إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الاثنين
نشرت وزارة المالية بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
1. معبر كرم أبو سالم التجاري، تم التعامل مع (386) شاحنة، واستيراد عدد (348) شاحنة بالإضافة إلى تصدير عدد (55) شاحنة.
2. وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، فقد تم استيراد إدخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
3. معبر رفح البري، فقد غادره 566 مسافر، وتم إتمام إجراءات جمركية لـ 515 مسافر وصلوا من الجانب المصري.
ونوهت وزارة المالية، إلى أن معبر رفح التجاري لم يعمل يوم أمس الاثنين.
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