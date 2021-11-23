عشرات القتلى إثر حادث مروري مروع على طريق سريع في بلغاريا

وأفادت وكالة الأنباء البلغارية، نقلاً عن وزارة الداخلية، بأن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالقرب من قرية بوسنيك جنوب غرب العاصمة صوفيا.





وكان من بين ضحايا الحادث أطفال، وفقاً لما صرح به مدير إدارة مكافحة الحريق نيكولاي نيكولوف للتلفزيون الرسمي البلغاري، ويجري التحقيق في سبب وقوع الحادث، والذي ترجح تقارير أنه بسبب اصطدام الحافلة.



وأشار مدير إدارة مكافحة الحريق، إلى أن بعض الركاب نقلوا إلى مستشفى طوارئ في صوفيا لتلقي العلاج من حروق أصابتهم جراء الحادث.





رام الله - دنيا الوطنلقي 46 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء اصطدام حافلة واشتعال النيران فيها على طريق سريع غربي بلغاريا، صباح اليوم الثلاثاء.