تطورات على حالة الطرق صباح اليوم الثلاثاء

وأكدت على استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي"من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت إدراة المرور والنجدة بغزة، اليوم الثلاثاء، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت الإدارة إلى وجود أعمال على الطريق لبلدية غزة إصلاح حفر من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 13:00 في ميدان فلسطين بالقرب من مشفي المعداني (إغلاق جزئي)، وأعمال طرف ساحة الشوا (إغلاق كلي).وأوضحت أن هناك استمرار للأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.