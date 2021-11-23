إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس (كورونا)





وأوضح هيرش أن التداعيات المحتملة للموجة الوبائية الخامسة على المستشفيات لن تكون قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير.





رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الإثنين، بأن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس (كورونا)، وأنه يخضع لعزلٍ ذاتي.وقال المكتب إن أنشطة كاستكس ستعدل في الأيام المقبلة للتوافق مع مدة العزل الذاتي الذي سيخضع له وهو عشرة أيام.وأعلن مارتن هيرش المدير العام لمستشفيات المساعدة العامة في باريس، الإثنين أن عدد المرضى المصابين بـ (كوفيد-19) الذين أودعوا أقسام الرعاية المركزة في البلاد مستقر نسبياً.