"هيئة الأسرى" في المحافظات الجنوبية تبارك انتصار الأسيرين الفسفوس والهريمي





واعتبرت الهيئة أنه انتصاراً للحق الفلسطيني المجبول بالصبر والصمود والايمان بعدالة الهدف مع العزيمة النضالية والإصرار على الحياه الكريمة التى يصنعها الاسرى الفلسطينيين بجوعهم واهات امعائهم التي صنعت مجدا يضاف لمجد أسرى آخرين حققوا انتصارات سابقة .



و توجه حسن قنيطة رئيس إدارة الهيئة بالتهنئة للأسيرين الفسفوس والهريمي ولعوائلهم وللحركة الوطنية الأسيرة ولجموع الشعب الفلسطيني بهذا الانتصار الكبير، مؤكداً بان هذا الانتصار يضاف الي سجل انتصارات وانجازات الحركة الوطنية الأسيرة في وجه السياسات العنصرية للاحتلال.



ودعا قنيطة الي الاستمرار في تشكيل جبهة مسانده ودعم للأسرى المضربين الآخرين هشام هواش وإبراهيم الأشقر المستمران بإضرابهم رفضا لقرار الاعتقال الإداري.









وطالبت هيئة الأسرى بإلغاء قرار الاعتقال الإداري لمره واحدة وللأبد ورفض استخدامه كسيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا ، منوهاً كذلك للضرورة الكف عن سياسه الصمت التي تتبعها المؤسسات الحقوقية الدولية بحق أسرانا .

رام الله - دنيا الوطنباركت هيئة شئون الاسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية انتصار الأسيرين البطلين كايد الفسفوس وعياد الهريمي.