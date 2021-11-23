دولي

(هآرتس): أعضاء في الكونغرس يدعون بلينكن للضغط على إسرائيل لوقف البناء خارج الخط الأخضر

(هآرتس): أعضاء في الكونغرس يدعون بلينكن للضغط على إسرائيل لوقف البناء خارج الخط الأخضر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا 26 عضواً في الكونجرس من الحزب الديمقراطي، الليلة الماضية، أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع البناء في منطقة (E1) خارج الخط الأخضر، وذلك على خلفية مساعيها للترويج لبناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة جديدة بالمنطقة.

ووفق صحيفة (هآرتس)، أرسل النواب بقيادة مارك فوكان الذي زار إسرائيل والضفة الغربية مؤخرًا، رسالة إلى بلينكن عبروا فيها عن قلقهم الشديد إزاء جهود إسرائيل لدفع البناء، مشيرين إلى أنها ستعزز الاحتلال وتقوض فرص حل الدولتين وتنتهك القانون الدولي.

وأشار أعضاء الكونجرس إلى أنه خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كانت هناك زيادة بنسبة 28٪ في بناء المستوطنات، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالإدارات السابقة من الحزبين، وأن تعزيز البناء في مناطق E1 يشكل تناقضاً مع حل دائم للسلام.

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