"النضال الشعبي" تبارك انتصار الأسير الفسفوس وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الإداري





ويشار إلى أن الأسير الفسفوس انتزع بصموده وإرادته حريته من السجان "الصهيوني" ومن حكومة الاحتلال بأضرابه عن الطعام ١٣١ يوم



وأضاف شبات "أن انتصار الأسير الفسفوس في إضرابه عن الطعام لأكثر من ١٣١يوم هو لكسر الإجراءات الفاشية ضد أسرانا الأبطال من خلال نضالات الحركة الأسيرة، ووقوف شعبنا بكافة أطيافه السياسية والمجتمعية في موقف موحد مع الأسرى في مواجهة تغول إدارة السجون علي حقوقهم، التي أنجزوها بالجوع والدم ومن خلال انتصارهم علي جلاديهم من خلال صمودهم وثباتهم رغم القهر والظلم وجبروت الاحتلال الصهيوني".







رام الله - دنيا الوطنهنأ ناهض شبات، ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة ، شعبنا الفلسطيني بانتصار الأسير كايد الفسفوس في إضرابه عن الطعام لليوم الواحد والثلاثون بعد المئة، رفضاً لسياسة اعتقاله الإداري.