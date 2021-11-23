الأسيران أبو هواش والأشقر يواصلان إضرابهم المفتوح عن الطعام





رام الله - دنيا الوطنأكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام منذ 89 يوماً، حيث يعاني من أعراض صحية متدهورة وترفض إدارة سجون الاحتلال نقله للمستشفى.كما يواصل الأسير لؤي الأشقر من بلدة صيدا قرب طولكرم إضرابه منذ 45 يوماً، في ظل تعنت الاحتلال ورفض الاستجابة لمطالبهم بإلغاء الاعتقال الإداري.ومساء أمس الإثنين، علق الأسير كايد الفسفوس من دورا جنوب الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر ١٣١ يوماً.وقالت عائلة الأسير إنه علق إضرابه بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن يبقى محتجزا في المستشفى ويبقى اعتقاله الإداري مجمداً إلى حين الإفراج عنه.وكان الأسير الفسفوس أعلن إضرابه عن الطعام قبل عدة أشهر رفضا لاعتقاله الإداري؛ وخلال الشهر الأخير دخل حالة صحية خطيرة دفعت الاحتلال لتجميد اعتقاله الإداري، ولكنه بقي مصراً على إضرابه حتى إلغاء الإداري بشكل نهائي.كما علق الأسير عيّاد جمال الهريمي (30 عامًا) من بيت لحم، أمس الإثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 61 يوماً بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه في آذار/ مارس المقبل.