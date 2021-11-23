دائرة الأسرى لحركة المقاومة الشعبية تبارك انتصار الأسير "عياد الهريمى"

رام الله - دنيا الوطنباركت دائرة الأسرى لحركة المقاومة الشعبية، انتصار الأسير عياد جمال عياد الهريمى 28 عام من محافظة بيت لحم بعد معركة الإضراب عن الطعام لمدة 61 يوماً متواصلة، والتي انتهت باتفاق مع سلطات الاحتلال "الصهيوني" يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري حتى تاريخ 04/03/2022.وقالت دائرة الأسرى في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "ما حققه الأسير الهريمي يمثل انتصاراً جديداً يسجل لإرادة الأسير الفلسطيني على جبروت وقهر السجان المجرم".وأضافت "الأسير الهريمى أسطورة جديدة تضاف لسلسلة الأسري الأبطال العظماء الذي خاضوا معارك متواصلة مع ادارة مصلحة السجون من أجل نيل حقوقهم المسلوبة".ودعت الدائرة مؤسسات المجتمع الدولي والصليب الأحمر الى الوقوف بجانب الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون الظلم والقهر ونطالب بمواصلة الضغط على الاحتلال من أجل العمل على الإفراج عن الأسرى كافة.