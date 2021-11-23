شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء خريفية باردة في المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق

الطقس: أجواء خريفية باردة في المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء خريفياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً نهاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة بارداً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء، والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 
والخميس، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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