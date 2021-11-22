بعد تحقيق لسبع ساعات متواصلة.. الإفراج عن زوجة منفذ عملية إطلاق النار بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأفاد المحامي، مدحت ديبة، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، بأن الاحتلال أفرج عن زوجة الشهـيد فادي أبو شخيدم بعد تحقيق لسبع ساعات متواصلة.وكان الاحتلال اعتقل بعد عصر اليوم، زوجة منفذ عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بمدينة القدس، فور وصولها من الأردن الى الجانب الإسرائيلي عبر جسر الملك حسين.واستشهد أبو شخيدم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية اطلاق نار أمس الاحد، في البلدة القديمة بمدينة القدس، والتي اسفرت عن مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة أربعة أخرين.