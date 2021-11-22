شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله- نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله- نابلس
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله- نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب بلدة ترمسعيا شمال رام الله، الأمر الذي أدى لتضرر بعضها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحماية من جنود وشرطة الاحتلال، وألحقوا أضراراً مادية بعدد منها، كما أغلقوا الطريق وتسببوا بتشويش حركة السير.

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