إسرائيل: الموافقة بالقراءة الأولى بشأن قانون تقييد مدة ولاية رئيس الحكومة على ثماني سنوات

وافق أعضاء (كنيست) في إسرائيل، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون تقييد مدة ولاية رئيس الحكومة على ثماني سنوات.





ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة هذا الأسبوع، طرح على الفور للقراءة الأولى لأنه مشروع قانون حكومي من وزارة القضاء.





وأضافت: أن 66 نائباً صوتوا لصالحه، وعارضه 48، فيما صوتت (القائمة المشتركة) أيضاً لصالحه.





ووفقا لمشروع القانون فإن عضو (كنيست) تولى منصب رئيس الحكومة ثماني سنوات متصلة أو متقطعة، لن يتمكن من تولي المنصب لفترة أخرى، كذلك ينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة.

رام الله - دنيا الوطن