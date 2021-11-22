شؤون فلسطينية

ماذا قال وزير التنمية عن حادثة مقتل سيدة على يد زوجها برام الله؟

ماذا قال وزير التنمية عن حادثة مقتل سيدة على يد زوجها برام الله؟
وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، مقتل المواطنة صابرين على يد زوجها اليوم في رام الله.

ودعا في منشور له على (فيسبوك)، لأخذ المقتضى القانوني وعدم التعامل مع قضايا قتل النساء كأي جريمة قتل أخرى وعدم تبريرها، والتوقف عن التماس أي عذر للقاتل.

وحث مجدلاني جهات الاختصاص بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العنف، ولاسيما العنف المبني على النوع الاجتماعي، داعياً القوى المجتمعية لمساندتنا في إقرار قانون حماية الأسرة.

وقال لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن مواطنة (30) عاماً من سكان بلدة كفر نعمة في رام الله، قتلت إثر تعرضها للطعن على يد زوجها، الذي قام بضرب والدته وأصابها بعدة إصابات وصفت بالمتوسطة.

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